Nicolò Barella è pronto a tornare tra i titolari per Inter-Roma: le ultime sulle scelte a centrocampo di Simone Inzaghi

Domenica sarà il giorno di Inter Roma e Simone Inzaghi è pronto al duello contro José Mourinho, il quale lo scorso anno lo beffò proprio all’andata a San Siro per 1 a 2. Per l’occasione i nerazzurri indosseranno «l’abito di gala, quello dei grandi eventi: il turnover di Simone Inzaghi è stato calibrato nei dosaggi proprio per avere la migliore formazione possibile in questo turno», come riferisce la Gazzetta dello Sport.

A centrocampo tornano i titolarissimi: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Solo panchina per Frattesi, sul quale la rosea aggiunge: «Così, dopo una gara da titolare in Champions, Davide Frattesi, romano di nascita e con l’argento vivo addosso, dovrà frenare i bollori e partire dalla panchina: rientra Barella accanto a Calhanoglu regista e all’ex Mkhitaryan nel centrocampo classico, una calda coperta quando fa freddo».

L’articolo Inter Roma, torna Barella dal 1′: le scelte a centrocampo di Inzaghi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG