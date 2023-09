Il Sassuolo, avversario dell’Inter oggi a San Siro alle 20.45, è protagonista di uno strano caso che riguarda i primi 15′ di gioco dei match

Se le partite di Serie A durassero 15′ e non 90′, il Sassuolo di Alessio Dionisi sarebbe primo in classifica, scavalcando l’Inter.

Questo il bizzarro caso portato alla luce dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come nei primi 15′ delle gare, i neroverdi partano sempre in sprint.

SASSUOLO- Una sfida a chi parte difficile pensare di annoiarsi. Il Sassuolo dopo queste prime cinque giornate di campionato è primo in classifica in Serie A in una ipotetica classifica fino al minuto 15, in cui l’Inter sarebbe quinta, dietro pure a Milan, Frosinone e alla pari con la Fiorentina.

Ma se allarghiamo il calcolo ai primi trenta di gioco, allora ecco che l’Inter mette la freccia e diventa prima nella speciale classifica con 13 punti e Sassuolo quinto con 8. E allora, dov’è la verità? Di sicuro c’è che l’Inter non è mai passata in svantaggio in questo campionato e ha praticamente sempre messo in sicurezza la vittoria nel primo tempo.

Solo domenica a Empoli è andata a riposo sullo 0-0 e ha dovuto affidarsi alla prodezza di Dimarco per sbloccarla. Dionisi, però, è tipo audace e brillante: di sicuro vorrà fare la sua partita anche in casa dei vicecampioni d’Europa. Del resto, a San Siro contro il Milan, lo scorso anno uscì da trionfatore (2-5).

L’articolo Inter-Sassuolo, lo strano caso dei neroverdi nei primi 15′ proviene da Inter News 24.

