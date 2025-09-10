Dopo l’avvio altalenante dell’Inter, Cristian Chivu deve fare i conti con le aspettative riposte in lui. Tudor però ha intenzione di rovinare i piani del tecnico ex Parma.

Il campionato è appena iniziato, ma la sensazione diffusa è che l’asse portante della stagione ruoti attorno a due squadre: il Napoli campione d’Italia e l’Inter di Cristian Chivu. Gli azzurri, forti di uno scudetto che ha confermato le ambizioni del progetto De Laurentiis-Conte, hanno cominciato con passo deciso, confermando una solidità e una continuità difficili da intaccare. Vincere due titoli consecutivi, però, non è mai impresa banale in Serie A: basti pensare a quanto spesso le squadre campioni in carica abbiano poi faticato nella stagione successiva.

Dall’altra parte ci sono i nerazzurri, che devono cancellare le scorie dell’ultimo anno, quando l’Inter di Simone Inzaghi era rimasta a lungo in corsa su tre fronti salvo poi crollare nel momento decisivo. L’arrivo di Chivu ha rappresentato una ventata di novità, ma anche un salto nel buio: l’ex difensore ha tutto da dimostrare, soprattutto a livello di gestione delle pressioni. Dopo la vittoria contro il Torino e la sconfitta interna con l’Udinese, la squadra si presenterà al big match dell’Allianz Stadium con più di un interrogativo.

Eppure, nel discorso scudetto non può mancare la Juventus. I bianconeri, guidati da Igor Tudor, hanno vissuto un’estate di grandi cambiamenti, con un mercato che ha portato in dote investimenti importanti – da Openda a Zhegrova – e la conferma inaspettata di un attaccante come Dusan Vlahovic, che in due giornate ha già trovato due volte la via del gol. Proprio lui, insieme al ritorno di un leader difensivo come Bremer, può diventare la variabile capace di alterare i pronostici.

Serie A, per lo scudetto c’è anche la Juve

Nelle ultime ore, a ridisegnare lo scenario è intervenuto Luca Calamai, che in un editoriale ha acceso i riflettori sulla sfida di sabato pomeriggio. Secondo il giornalista, il derby d’Italia potrebbe rappresentare la chiave per individuare la vera rivale del Napoli. Nonostante l’Inter disponga di una rosa di altissimo livello, Calamai ha confessato di essere intrigato soprattutto dalla Juventus. Il Napoli è forte ma non è di un altro pianeta – ha scritto Calamai, sottolineando come la squadra di Conte resti favorita ma non imbattibile.

Poi la sua preferenza: “Sulla carta l’Inter ha una rosa importantissima. Però, stavolta, mi intriga più la Juve. Intanto la squadra bianconera ha ritrovato un fenomeno come Bremer. Il centrale difensivo vale cinque-sei punti in classifica. L’infortunio che gli è costato la scorsa stagione ha inciso non poco. Poi, le curiose vie del mercato hanno regalato a Tudor la conferma di Vlahovic. Dopo settimane di battaglie, la dirigenza bianconera ha scelto la soluzione più giusta: tenersi il bomber”. Parole che suonano come un’investitura per i bianconeri, chiamati sabato a dimostrare di poter davvero recitare il ruolo di anti-Napoli. Una vittoria nello scontro diretto con l’Inter cambierebbe subito le gerarchie, certificando la candidatura della Juventus in un campionato che si annuncia più aperto che mai.