tacco di Di Maria, cross di Fagioli e gol al volo in controbalzo di Milik: la Juve ribalta il risultato con l’Atalanta

La Juve ribalta il risultato allo Stadium. I bianconeri trovano infatti con Milik il gol del vantaggio.

L’azione nasce dai piedi di Di Maria, che di tacco libera in profondità per Fagioli, che crossa in mezzo per il polacco che in controbalzo infila sul primo palo.

