Il campionato tornerà con il derby d’Italia tra Juve ed Inter e per Chivu c’è il problema Lautaro Martinez: decisione presa

Dall’Argentina il Toro ha lanciato messaggi inequivocabili. Lautaro Martinez c’è, per l’Albiceleste come per l’Inter, e c’è come uno dei grandi bomber del calcio mondiale. In gol appena entrato in campo contro il Venezuela a siglare il sorpasso su Diego Armando Maradona ed entrare nella storia del calcio argentino, poi le parole che chiariscono le sue ambizioni.

“Io tra i cinque attaccanti più forti al mondo” ha urlato il capitano dell’Inter e ha avanzato in maniera forte la sua candidatura al Pallone d’Oro. Difficile che il suo sogno venga esaudito quest’anno, dopo che l’Inter non ha alzato al cielo nessun trofeo, ma Lautaro ha voglia di dimostrare che il suo talento è stato troppo sottovalutato negli ultimi anni.

Intanto è pronto a trascinare nuovamente l’Argentina che mercoledì notte scenderà in campo contro l’Ecuador, prima di tornare Milano e concentrarsi sull’Inter. Già l’Inter: i nerazzurri, dopo la sconfitta contro l’Udinese, sono attesi dal super match contro la Juventus alla ripresa del campionato. Sabato sera all’Allianz Stadium andrà in scena il derby d’Italia e aleggiano dubbi sulla presenza proprio di Lautaro Martinez.

Juventus-Inter, i dubbi su Lautaro Martinez: Chivu ha le idee chiare

Dubbi dovuti al fatto che il numero 10 nerazzurro potrà allenarsi soltanto una volta con la squadra, venerdì nella seduta di rifinitura, prima della partita. Allora ecco che l’interrogativo su quel che deciderà Chivu è più che legittimo, con l’ipotesi che Martinez possa partire dalla panchina nel big match di sabato sera che non è affatto campato in aria.

Tutto si capirà venerdì, quando l’allenatore potrà riabbracciare il suo capitano e avere un faccia a faccia per valutare le sue condizioni. Basterà pochissimo per chiarire se Lautaro Martinez sarà della partita oppure no, anche se l’idea di base è che Chivu una scelta l’abbia già fatta: salvo colpi di scena l’argentino sarà negli undici che inizieranno la partita, lasciando magari il posto a qualche compagno nella ripresa. Difficile rinunciare a lui in un match come quello di sabato, anche se poi all’orizzonte c’è anche l’esordio in Champions ed un altra sfida importante. Prima però c’è Juve-Inter, un match che può segnare la stagione: Chivu sembra avere le idee chiare, al ritorno di Lautaro potrà capire se sono quelle giuste oppure no.