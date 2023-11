Nicolussi Caviglia verso una maglia da titolare a centrocampo in Juventus-Inter: Allegri lancia il giovane centrocampista

Sono in impennata le quotazioni di Hans Nicolussi Caviglia da titolare in Juventus Inter, con Fabio Miretti (rientrante da problemi fisici) che si accomoderebbe inizialmente in panchina.

Possibile novità a centrocampo dunque per Allegri.

L’articolo Juventus, chance per Nicolussi Caviglia: potrebbe partire dal 1′ con l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG