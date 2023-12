Premier League, la decisione di rigiocare completamente Bournemouth-Luton e non facendo partire il cronometro dal 59′

La Premier League ha deciso che la sfida tra Bournemouth e Luton, sospesa al 59′ dopo il malore subito da Tom Lockyer, si dovrà rigiocare interamente e non, come è prassi, ripartendo dal minuto in cui la partita si è fermata. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega.

«A seguito dell’emergenza medica sul campo che ha coinvolto il giocatore del Luton Town FC Tom Lockyer, il consiglio della Premier League ha deciso che la partita di sabato scorso tra AFC Bournemouth e Luton Town FC sarà rigiocata integralmente.

La partita verrà riprogrammata più avanti nella stagione, con una data da confermare previa consultazione con le parti interessate.

La decisione di abbandonare la partita al 59° minuto è stata presa collettivamente tra gli arbitri, i giocatori, gli allenatori di entrambi i club e la Premier League.

La Lega ringrazia il personale medico e tutti i soggetti coinvolti per la rapidità con cui hanno risposto a quella che era una situazione estremamente sconvolgente per tutti. Auguriamo a Tom una continua guarigione e i nostri pensieri sono con lui, la sua famiglia e tutti quelli del Luton Town FC»

