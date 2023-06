Quaresma: «Guneş avrebbe fatto meglio di Inzaghi in finale di Champions» Le parole dell’ex nerazzurro

Intervistato da Fanatik, l’ex Inter, Ricardo Quaresma, ha parlato di Simone Inzaghi e della finale di Champions League.

LE PAROLE- «L’organizzazione della finale di Champions League è stata fantastica. La UEFA ha organizzato una festa in un modo che va oltre la perfezione, ma il calcio giocato in campo nella finale non mi ha reso felice. Sostengo che se Senol Guneş fosse stato in finale di Champions League, avrebbe giocato con un sistema di gran lunga migliore del calcio giocato da Guardiola e İnzaghi. Penso che questo calcio non fosse adatto ad una finale, ma la festa e il finale sono stati fantastici, così come i tifosi»

L’articolo Quaresma: «Guneş avrebbe fatto meglio di Inzaghi in finale di Champions» proviene da Inter News 24.

