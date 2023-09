Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato il primo tempo di Real Sociedad Inter, con i padroni di casa in vantaggio: le parole

Sul proprio profilo Twitter, Fabrizio Biasin commenta così quanto visto in campo nel primo tempo di Real Sociedad Inter, coi nerazzurri in svantaggio.

#RealSociedadInter primo tempo. Zero tiri in porta.

Zero tiri fuori.

Zero tiri respinti.

Zero occasioni. 1-0 decisamente stretto per la #RealSociedad. Però c’è una buona notizia: SI PUÒ SOLO MIGLIORARE. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 20, 2023

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

