Al Roazhon Park, il match valido per gli spareggi di Europa League tra Rennes e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Roazhon Park, il match valido per gli spareggi di Europa League 2023/2024 tra Rennes e Milan.

PRIMO TEMPO

Partita che inizia subito all’insegna delle occasioni: i rossoneri vanno subito vicini al vantaggio con due occasioni per Leao, che però non concretizza: il Rennes anche sa rendersi pericoloso e poi, all’11’, vanno in vantaggio con Bourigeaud, grazie ad un mancato contropiede dei rossoneri. La squadra di Pioli si rifà così in avanti con alcune chance – tra cui un molto ghiotta per Pulisic che però spreca – e al 21′ trova il pari grazie alla rete di Jovic, che si fà così perdonare il rosso di Monza. Le squadre vanno all’intervallo in partità grazie anche alla parata provvidenziale di Maignan su Kalimuendo.

RENNES (4-3-3): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, D.Doué; Gouiri, Kalimuendo, Terrier. All. Stephan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic. All. Pioli.

