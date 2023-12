Lazar Samardzic, vicino all’Inter in estate, è stato sostituito nel match con l’Udinese, e la reazione dei tifosi non si è fatta attendere

San Siro non dimentica, nè tantomeno i tifosi dell‘Inter. Nel match contro l’Udinese, al 63′ Cioffi ha optato per la sostituzione di Lazar Samardzic, che era stato molto vicino all’approdo in nerazzurro quest’estate.

La reazione dei tifosi è stata prevedibile: una pioggia di fischi ha colpito il giocatore, uscito a testa bassa e col punteggio fermo sul 3-0 per i padroni di casa. Perchè, se è vero che nel Trono di Spade Il Nord Non Dimentica… neanche la Curva Nord nerazzurra sa farlo.

L’articolo Samardzic s’inabissa nella pioggia di fischi a San Siro: sostituzione al 63′ proviene da Inter News 24.

