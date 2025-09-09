Hakan Calhanoglu potrebbe ancora lasciare l’Inter: i problemi non sono stati del tutto risolti, il Galatasaray prova un nuovo assalto.

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense il clima che si respirava all’interno dello spogliatoio dell’Inter non era di certo dei migliori. Nell’intervista successiva al ko negli USA il capitano nerazzurro Lautaro Martinez aveva lanciato delle accuse molto pesanti, lasciando intendere che alcuni suoi compagni di squadra non stessero mettendo il massimo impegno per la causa interista.

In molti hanno pensato che Lautaro ce l’avesse soprattutto con Hakan Calhanoglu, non presente al Mondiale per Club per un problema fisico e al centro di voci di mercato che lo volevano pronto a fare rientro in Turchia. L’ex centrocampista del Milan rispose duramente al suo capitano tramite social. Tutto si risolse già nel primo giorno di ritiro: l’argentino e il turco si chiarirono e decisero anche di scattare una foto insieme per rassicurare tutti i tifosi dell’Inter. Ma è davvero passato tutto o c’è ancora un caso Calhanoglu?

“Le mie affermazioni erano generiche e non erano rivolte specificamente a lui“, ha detto Lautaro Martinez a France Football, aggiungendo che tra lui e Calhanoglu c’è stato solo “un malinteso” e che ormai è “tutto chiarito“. Una buona notizia anche per Cristian Chivu, che punta anche sul centrocampista turco per riscattare subito il ko con l’Udinese.

Calhanoglu-Inter, nuove scintille: è rottura?

Sabato è infatti in programma il big match contro la Juve: l’ultima vittoria dell’Inter all’Allianz Stadium è arrivata nel 2022 proprio grazie a un rigore trasformato da Calhanoglu. Eppure dalle voci che arrivano dalla Pinetina sembra che la realtà sia ben diversa da quella che viene raccontata da Lautaro. Anche la Gazzetta dello Sport riporta che dentro lo spogliatoio nerazzurro il fastidio per il comportamento dell’ex Milan non sia ancora del tutto passato.

In più nella sconfitta rimediata a San Siro contro i friulani uno dei peggiori in campo è stato proprio Calhanoglu: una prestazione che ha fatto inevitabilmente scattare più di un mugugno tra i tifosi e ha fatto partire di nuovo le voci di mercato. D’altronde il Galatasaray non ha mai smesso di cercare il centrocampista 31enne: il tecnico Okan Buruk ha confessato che il giocatore voleva fortemente tornare in Turchia e che l’affare non è andato in porto perché l’Inter avrebbe fatto molta fatica a trovare un sostituto all’altezza. Il mercato in Turchia chiude il 12 settembre e non è da escludere un nuovo assalto da parte del club di Istanbul.

Tuttavia il padre di Calhanoglu sembra chiudere a questa ipotesi: “Hakan è attualmente soddisfatto del suo club e continuerà a giocare all’Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Un trasferimento è fuori questione”.