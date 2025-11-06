Sorpresa Inter, annuncio su Pio Esposito: c’è il comunicato ufficiale

L’annuncio su Pio Esposito è appena arrivato: il comunicato ufficiale non lascia spazio a dubbi, i tifosi dell’Inter non se l’aspettavano.

Prima rete in Serie A, prima rete in Champions e prima rete con la Nazionale azzurra dei ‘grandi’. Un inizio di stagione esaltante per Pio Esposito, il giovane attaccante su cui l’Inter ha voluto fortemente credere mantenendolo nella rosa a disposizione di Cristian Chivu. Dopo l’eccellente annata con lo Spezia, conclusa con 19 reti tra regular season e playoff, il club nerazzurro ha deciso che Pio Esposito avrebbe fatto parte del reparto offensivo per la stagione 2025/2026.

Il talento ha ripagato subito la fiducia di Chivu e della dirigenza della Beneamata, andando a segno già nel Mondiale per Club: il gol contro il River Plate è stato il primo per il giovane bomber con la maglia dell’Inter. Poi è arrivata la rete in campionato a Cagliari e quella in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise in Champions League, senza dimenticare il gol in azzurro contro l’Estonia: in mezzo tante prestazioni convincenti anche quando non è riuscito a trovare la via della rete.

In queste ultime settimane Pio Esposito ha ricevuto tantissimi elogi e complimenti, anche per la capacità di scendere in campo – sia dal primo minuto che da subentrato – con una mentalità talmente giusta da sembrare un veterano. Anche per questo il gioiello nerazzurro ha potuto fregiarsi di un importante riconoscimento.

Pio Esposito, ora è ufficiale: l’annuncio è appena arrivato

Pio Esposito ha infatti vinto il Best Italian Golden Boy, il premio che Tuttosport destina al miglior Under 21 italiano. L’auspicio è che sia solo il primo di una lunga serie di trofei, sia individuali che di squadra: il sogno di Pio Esposito è infatti quello di diventare un giocatore sempre più decisivo con l’Inter e chissà, magari anche con la Nazionale italiana.

D’altronde in azzurro Pio Esposito ha già conquistato l’Europeo Under 19 e si è fatto notare anche nel Mondiale Under 20, dove l’Italia di Nunziata si è arresa solo in finale contro l’Uruguay.

L’exploit dello scorso anno in Serie B con lo Spezia non è culminato con la promozione in A dei liguri, sconfitti dalla Cremonese nella finale playoff: tuttavia il suo rendimento gli ha aperto le porte dell’Inter, che in estate ha respinto gli assalti di alcuni club – in prima fila il Napoli di Antonio Conte – fortemente interessati al talento nerazzurro.