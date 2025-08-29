L’ultimo annuncio su Pio Esposito ha lasciato senza parole tutti i tifosi dell’Inter: nessuno si aspettava un tale scenario.

Pio Esposito è stato costretto a saltare l’esordio in campionato dell’Inter. Il giovane attaccante ha infatti dovuto scontare una squalifica a causa dell’ammonizione subita nella finale playoff per la promozione in Serie A, poi persa dal suo Spezia contro la Cremonese. Ora però Esposito è pronto a dare il suo contributo a una squadra partita subito fortissimo.

Il 20enne arriva da una stagione da protagonista assoluto in Serie B: con i liguri ha messo a segno 19 reti tra regular season e playoff, un bottino che però non è bastato allo Spezia per centrare l’obiettivo promozione. Esposito si è poi messo in mostra anche al Mondiale per Club: Chivu gli ha dato fiducia e il talento lo ha ripagato con una rete importante contro il River Plate (la sua prima in nerazzurro).

Il tecnico rumeno, d’accordo con la società, ha deciso di tenere in rosa il classe 2005. Esposito è di fatto il quarto attaccante della rosa, dato che Mehdi Taremi è ormai considerato un esubero: Marotta e Ausilio sono convinti che a fianco di giocatori come Lautaro Martinez e Marcus Thuram l’ex Spezia potrà crescere ancora di più e magari arrivare anche alla convocazione con la Nazionale azzurra.

Pio Esposito, che stangata: parole chiarissime, tifosi gelati

Su questo argomento è intervenuto anche Gianluigi Buffon, capo delegazione dell’Italia. In occasione della finale di Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari, vinta dai nerazzurri ai calci di rigore, l’ex numero uno della Juventus ha detto che su Esposito tutte le valutazioni spettano al nuovo CT degli azzurri, Rino Gattuso.

“Il fatto che un giocatore come Pio Esposito sia convocabile per le prestazioni che sta fornendo e per la crescita esponenziale che ha mostrato è un qualcosa che ci deve inorgoglire“, ha detto Buffon, che però ha tenuto a ricordare come il parco attaccanti di cui può disporre il CT Gattuso è composto da ottimi elementi.

“Abbiamo giocatori come Kean e Retegui, e adesso anche Scamacca visto che si è ripreso, che sono di grandissimo valore – ha poi aggiunto il capo delegazione della Nazionale azzurra – Ben vengano le nuove leve come Pio Esposito, però è importante sapere che oltre a lui abbiamo anche delle certezze che già da parecchi anni stanno facendo delle cose importanti”.