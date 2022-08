Tra i nomi accostati al Milan per la difesa c’è quello di Tanganga. Il giocatore del Tottenham ieri conto il Wolves è rimasto in panchina

Un dettaglio non di poco conto che avvicina ulteriormente l’inglese ai rossoneri.

