Mino Taveri ha cercato di motivare la scelta di Inzaghi di schierare nell’attacco dell’Inter Dzeko e non Lukaku

Dagli studi di Mediaset, Mino Taveri parla così dell‘Inter schierata da Inzaghi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus, con Dzeko titolare al posto di Lukaku:

INTER– «Chiesa scelto forse per non dare punti di riferimento all’Inter così come Di Maria per aprire gli inserimenti di Rabiot e Locatelli. Dzeko è uno rende che di più quando gioca dall’inizio che a gara in corso. Acerbi bravo anche da attaccante, è uno di quei giocatori importanti anche da questo punto di vista. Dà tutto».

L’articolo Taveri: «Dzeko dal 1′ e non Lukaku? Vi spiego la scelta di Inzaghi» proviene da Inter News 24.

