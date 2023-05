Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha presentato la gara contro l’Inter di domani sera. Le dichiarazioni a Mediaset

Tonali ha presentato ai microfoni di Mediaset la sfida contro l’Inter:

RIMONTA –“Perché siamo vicini, nonostante l’andata. Abbiamo 90 minuti per poter giocare da Milan, per dare tutto in campo e rendere felice il popolo rossonero. Non dobbiamo mai smettere di crederci. Abbiamo affrontato e affronteremo una squadra forte. Abbiamo commesso errori che abbiamo pagato. E’ andata così, ma abbiamo messo un punto e nel secondo tempo siamo venuti fuori. Dobbiamo ripartire dagli errori, giocare a calcio e da Milan”

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Tonali a Mediaset: «Rimonta Abbiamo 90′ per giocare da Milan. Affronteremo una squadra forte» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG