Trevisani critica: «Non capisco l’accanimento su Pioli. L’unica cosa che mi fa arrabbiare è l’uscita dalla Coppa Italia». Le dichiarazioni

Il telecronista Trevisani ha analizzato al podcast di Cronache di Spogliatoio il momento del Milan e soprattuto la posizione di Pioli.

PAROLE – «Non so come andrà l’avventura in EL, che sarà sicuramente un tema di giudizio, ma a me fa molto arrabbiare l’uscita dalla Coppa Italia contro l’Atalanta perché il Milan ha trattato in questi anni di Pioli questa competizione minore quando il diavolo non la vince da un bel pezzo. Ci sono state diverse responsabilità, ma quello mi manda ai pazzi è l’accanimento, specialmente social, sull’essere umano ancor prima dell’allenatore che è Pioli. Va trattato in un’altra maniera, visto che per il complesso dei quattro anni ti togli il cappello e ringrazi Pioli, che è sempre riuscito ad ottenere di più dal Milan».

