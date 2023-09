Alexis Sanchez potrebbe essere schierato come titolare nella partita di campionato tra Empoli e Inter: i dettagli

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez non ha alcuna intenzione di essere considerato un tappabuchi per l’Inter. I nerazzurri considerano di schierarlo titolare per il match con l‘Empoli.

La prova è la sua prestazione durante Real Sociedad-Inter:

SANCHEZ– L’ingresso a San Sebastian ha, infine, spazzato via fin l’ultima nube: in 21′ giocati da trequartista, come da contiana memoria, ha indirizzato la rimonta. Il cileno era già stato chiaro all’arrivo con staff e allenatore: vuole non essere considerato in partenza solo un tappabuchi. Non a caso già a Empoli dovrebbe subito riprovare la sensazione di giocare dall’inizio. L’ultima volta in nerazzurro risale al 20 febbraio 2022, un anno e 7 mesi fa: l’Inter cadde in casa contro il Sassuolo e iniziò a complicare la (prima) caccia alla seconda stella.

L’articolo Verso Empoli-Inter, chance dal 1′ per Sanchez? Lo scenario proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG