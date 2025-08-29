Il difensore è pronto a mettere nero su bianco: i tifosi dell’Inter possono esultare, è tutto merito di Cristian Chivu.

Cristian Chivu spera che negli ultimi giorni di mercato la dirigenza dell’Inter possa regalargli almeno un altro colpo. La rosa è molto competitiva ma il tecnico rumeno gradirebbe un rinforzo in più in difesa. Una mossa che però Marotta e Ausilio sembrano intenzionati a non fare, a meno che non si concretizzi qualche cessione.

Nelle scorse settimane era insistente la voce di una possibile partenza di Benjamin Pavard, con molti club esteri interessati all’ex Bayern Monaco. Invece il difensore francese è rimasto in nerazzurro e Chivu lo ha anche schierato titolare nel primo match di campionato stravinto dalla Beneamata contro il Torino (5-0). Eppure proprio in queste ore l’ex allenatore del Parma ha ricevuto una notizia che può farlo sorridere: un profilo di grande esperienza ha infatti scelto di firmare con l’Inter.

Nel precampionato estivo Chivu è rimasto piacevolmente sorpreso da Matteo Darmian. Nonostante i 35 anni l’ex granata è ancora un elemento di grandissima affidabilità, capace di garantire un livello molto alto sia dal punto di vista tecnico che sul piano tattico. La duttilità del giocatore è un aspetto che piace tantissimo al tecnico nerazzurro, che ha senz’altro bisogno di giocatori così navigati e pronti a rendere al meglio anche a partita in corso.

Chivu ha detto sì: la firma è ormai vicinissima

Ecco perché Chivu ha fatto sapere a Marotta e Ausilio che non gli dispiacerebbe affatto avere in rosa uno come Darmian. Anche questa estate era circolata qualche voce su un suo possibile addio ma alla fine l’esterno italiano è rimasto alla Pinetina. Il suo contratto con l’Inter scade nel 2026: fino a qualche tempo fa quasi tutti erano convinti che questa sarebbe stata la sua ultima stagione in nerazzurro.

Invece ora il club di Viale della Liberazione sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di un rinnovo. Molto ovviamente dipenderà da come andrà questa stagione: se Darmian avrà spazio e confermerà di essere una risorsa preziosa l’ipotesi di un prolungamento fino al 2027 prenderebbe quota.

In caso contrario le strade dell’Inter e di Darmian si divideranno al termine di questa annata: il 35enne ha vissuto alcuni dei suoi anni migliori in nerazzurro e il club non può che essere grato al giocatore per quanto fatto in questi anni.