Il giornalista Massimo Caputi dal suo profilo Twitter ha detto la sua sulla vittoria della Juventus contro il Lecce per 1-0.

CAPUTI – «Milik sblocca e risolve una gara che per 60′ era stata complicata. Il Lecce è una squadra organizzata e in fiducia quella che mancava alla Juventus fino al vantaggio. Per i bianconeri vittoria importante e meritata».

