La Juventus vuole concludere il proprio calciomercato in bellezza, come dimostra l’ultimo potenziale colpo in entrata.

La Juventus ci tiene a concludere al meglio la propria finestra di calciomercato, tanto in entrata quanto in uscita. L’obiettivo dei bianconeri è quello di confermarsi fra le prime quattro squadre in Italia e cercare anche di migliorare la propria posizione in campionato dopo le difficili e amare ultime stagioni in Serie A.

Per riuscirci, però, avrà bisogno di puntellare ulteriormente la rosa da mettere a disposizione di Igor Tudor. Il tecnico del club torinese vuole riportare la Vecchia Signora dove per gran parte della propria storia è stata, ovvero al vertice del calcio italiano ed europeo, e vuole riuscirci già a partire dalla stagione 2025/26.

Con qualche acquisto in più, sicuramente, può farcela. Un calciatore in particolare che potrebbe arrivare, e che all’Inter conoscono molto bene, potrebbe migliorare non poco la rosa juventina.

Juve, scambio possibile: i dettagli

La Juventus, al di là delle ultime possibili operazioni di mercato in entrata che riguardano l’attacco, potrebbe ulteriormente puntellare la rosa da mettere a disposizione di Igor Tudor con uno scambio che fa già parlare un sacco di sé. Facciamo riferimento a quello con il Genoa, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, e che coinvolgerebbe il difensore centrale Davide Rugani e il centrocampista Morten Frendrup. Il club ligure è alla ricerca di un centrale di difesa esperto, quindi il nome di Rugani sarebbe a dir poco perfetto in questo senso.

Proprio per questo, i bianconeri potrebbero sfruttare tale interessamento per dare vita a uno scambio che farebbe felici davvero tutti quanti. Frendrup ha già dimostrato di potersi meritare un posto in un top club nella passata stagione, inoltre ha caratteristiche tecniche e fisiche che al club di Torino mancano da diverse stagioni. Ragion per cui, è assolutamente da considerare come possibile trattativa da intavolare in vista degli ultimi giorni di mercato. Il danese classe 2001 piace tanto anche all’Inter, che però è defilata al momento e considera – dopo l’acquisto di Diouf – la propria finestra trasferimenti virtualmente conclusa.

Tornando a parlare della Juventus, con il Genoa al momento non c’è una trattativa. Stiamo parlando solo di un ipotetico affare che, però, Comolli e colleghi potrebbero pure prendere in considerazione nelle prossime ore. Se è vero che il club 36 volte Campione d’Italia è particolarmente concentrato sul possibile acquisto a titolo definitivo di Kolo Muani, non è assolutamente detto che non possa anche intavolare una trattativa last minute del genere. Che, fra le altre cose, farebbe contente due società in una volta sola.