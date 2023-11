Del Piero: «La Juve che vince al 97′ non è cosa da poco, senza coppe deve fare grandi cose». Le parole sui bianconeri

Del Piero a Sky Sport ha evidenziato un fattore che la Juve deve sfruttare al meglio in questa stagione per competere per lo scudetto.

DEL PIERO – «Per la Juve il fatto di essere senza coppe deve diventare un vantaggio. Per questo la metto in prima fila. Non ha convinto al 100%, ma non prende gol e fa gol al 97′ che non è cosa da poco. C’è voglia e rivalsa, si sta ricreando l’ambiente. Allegri ha detto che sono operai che devono lottare su ogni pallone e stare con le orecchie basse. Su questa strada la Juve può far bene. Non giocare le coppe deve portarla a fare le cose in grande».

The post Del Piero: «La Juve che vince al 97′ non è cosa da poco, senza coppe deve fare grandi cose» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG