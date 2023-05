Gudelj: «Il pareggio al 97′ non è molto piacevole. La Juve…». Le parole del centrocampista del Siviglia dopo la semifinale

Gudelj, centrocampista del Siviglia, ha commentato il pareggio con la Juve nella semifinale di andata di Europa League.

JUVE SIVIGLIA – «Dobbiamo essere orgogliosi soprattutto del primo tempo, in cui abbiamo avuto la possibilità di segnare più gol. Nella ripresa abbiamo lasciato loro il iniziativa e controllo a loro. Dovevamo continuare come nella prima ma anche così ci hanno concesso solo una o due occasioni che abbiamo risolto bene. Alla fine non è una sensazione molto piacevole, perché quando ti pareggiano al 97′ non mi piace. Ma possiamo essere orgogliosi di noi e abbiamo ottenuto un buon risultato al Sánchez-Pizjuán. Per il Siviglia nessuna squadra è troppo grande e noi daremo sempre il massimo. Ritorno al Pizjuan? Cè poco da dire, sappiamo che sarà il numero 12 come sempre in casa nostra e lo siamo già aspettando il ritorno della partita».

