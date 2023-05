Juve-Cremonese: fiducia a un giocatore della Next Gen dal 1′ minuto. Allegri si dovrebbe affidare al giovane esterno

Come scrive La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri sembrerebbe intenzionato a schierare Tommaso Barbieri titolare con la Cremonese.

Il giovane esterno della Juventus Next Gen, che già partì dall’inizio col Sassuolo, potrebbe far rifiatare Cuadrado in vista del Siviglia.

