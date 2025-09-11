Il clima in casa Juventus si è storto improvvisamente. Kenan Yildiz è stato coinvolto in uno scandalo che lo ha fatto infuriare.

Nella nuova Juventus di Igor Tudor ci sono volti nuovi e strategie precise, ma il giocatore che più di tutti rappresenta il presente e il futuro del club è senza dubbio Kenan Yildiz. A soli vent’anni, il talento turco si è preso sulle spalle la maglia numero 10, un’eredità che a Torino ha sempre avuto un peso specifico enorme. Sin dai primi passi in prima squadra, Yildiz ha dimostrato personalità, tecnica e capacità di incidere nei momenti cruciali. Non sorprende quindi che in estate le sirene dall’estero si siano fatte sentire con insistenza: dalla Premier League alla Bundesliga, diversi club hanno bussato alla porta della Continassa con proposte importanti. La dirigenza bianconera, però, ha blindato il giocatore, considerato incedibile.

L’obiettivo ora è prolungare il contratto fino al 2030 con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, quasi tre volte superiore a quello attuale. Una mossa chiara: costruire il futuro della Juventus attorno al talento turco. La passata stagione, nonostante le difficoltà collettive, ha consacrato Yildiz come una delle pochissime note positive. Gol, assist e giocate decisive lo hanno reso già un leader tecnico, convincendo Damien Comolli e lo stesso Tudor a farne il perno del progetto. Ma se in casa Juve è ormai considerato un patrimonio da tutelare, fuori dal campo è scoppiata una polemica che lo riguarda da vicino.

Il caso EA Sports, Yildiz: “Voi avete un problema con me”

Con l’avvicinarsi dell’uscita di EA Sports FC 26, la casa produttrice ha iniziato a diffondere i nuovi rating dei calciatori. Tra le valutazioni che hanno fatto più discutere c’è quella di Kenan Yildiz, a cui è stato assegnato un punteggio complessivo di 79. Una scelta che ha sorpreso tifosi e compagni di squadra, scatenando immediatamente reazioni sui social. In un video pubblicato dalla Juventus, lo stesso Yildiz non ha nascosto la sua perplessità: “Voi ragazzi avete un problema con me, davvero”. Accanto a lui, Weston McKennie e Jonathan David hanno commentato increduli, definendo “una follia” il punteggio attribuito al numero 10 bianconero.

Il confronto con gli altri rating interni rende la questione ancora più evidente: Kostic ha ottenuto 81, Locatelli 84 e Gatti80. Numeri che hanno portato molti tifosi a chiedersi come sia possibile che un giocatore già determinante per la Juventus venga valutato meno di diversi compagni. Non sono mancati i commenti ironici e le critiche verso EA, con la sensazione diffusa che Yildiz meriti un riconoscimento più alto per quanto mostrato in campo. La community di FC avrà presto la possibilità di esprimere opinioni e suggerire correzioni attraverso il Ratings Database, ma intanto la polemica ha già acceso il dibattito. Se c’era bisogno di ulteriori conferme, questa vicenda ribadisce quanto Yildiz sia ormai un punto fermo, non solo per la Juventus ma per tutto il calcio europeo.