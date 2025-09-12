A ridosso della gara più attesa della settimana, è arrivato l’annuncio ufficiale che ha stravolto il pre partita di Juve-Inter.

Ormai non è più una questione di giorni, ma di ore. Domani sera all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il primo grande crocevia della stagione: Juventus-Inter, il derby d’Italia che mai come quest’anno promette scintille. Due squadre agli antipodi per stato d’animo e percorso intrapreso, ma unite da una rivalità che si consuma da quasi un secolo e che non conosce tregua. Per i bianconeri di Igor Tudor, il cammino in campionato è stato finora senza macchia, con una solidità che ha ridato entusiasmo a una tifoseria in cerca di certezze. Per i nerazzurri di Cristian Chivu, invece, la situazione è più complessa: la caduta casalinga con l’Udinese ha riportato dubbi e pressioni, proprio alla vigilia di un appuntamento che può valere una stagione.

Ma la sfida tra Juventus e Inter non si gioca soltanto sul prato verde. Si combatte a colpi di strategie di mercato, con investimenti mirati e acquisti di peso. Si gioca sulle campagne abbonamenti, e soprattutto sul terreno del marketing e dell’iimagine, che nel calcio moderno rappresenta una fetta determinante dell’identità di un club. In questi giorni, le due rivali storiche hanno aggiunto un altro capitolo a questa battaglia fuori dal campo. La Juventus ha scelto proprio la vigilia del derby per annunciare la novità dell’anno: il nuovo Third Kit 2025/26, frutto della collaborazione con adidas.

Juventus, ecco il nuovo Third Kit firmato adidas

Presentato a Herzogenaurach, il terzo kit della Juventus per la stagione 2025/26 è molto più di una semplice divisa da gioco. Dopo il ritorno trionfale del Trifoglio di adidas Originals lo scorso anno, il simbolo storico compare nuovamente anche in questa collezione, a sottolineare la fusione tra tradizione calcistica e influenze della moda contemporanea. Il concept scelto per questa stagione porta avanti la narrazione dell’Eccellenza Italiana, che aveva già ispirato le prime due maglie. Dopo l’omaggio alla moda e all’estate tricolore, il Third Kit guarda ai vigneti del Piemonte, con una grafica ispirata ai colori dell’uva che si sviluppa in tonalità di nero, bordeaux e verde scuro. Un look che unisce eleganza e modernità, pensato non solo per il campo ma anche per la vita quotidiana dei tifosi.

Dal punto di vista tecnico, la maglia da gara è arricchita da dettagli premium: le tre strisce termoapplicate, lo stemma della zebra bianconera e il logo Trefoil. Il colletto a V e i polsini in maglia completano un design studiato per garantire comfort e performance sotto pressione. La versione “player” è realizzata con materiali ad alta tecnologia per migliorare la traspirazione e mantenere freschi i calciatori, mentre quella “fan” utilizza tessuti traspiranti per offrire un’esperienza quotidiana più comoda. Il kit si completa con pantaloncini neri rifiniti da dettagli color avorio e verde scuro e calzettoni neri con la scritta “Juventus”. Una scelta che, nelle intenzioni del club, vuole diventare un simbolo di stile oltre i confini del campo, rafforzando l’immagine di una Juventus sempre più proiettata nel mondo della moda e del lifestyle. Domani sera, in campo all’Allianz Stadium, la sfida sarà quella di sempre: vincere sul prato verde. Ma intanto, anche sul fronte del marketing, la Juventus ha piazzato il suo colpo e, per la cronaca, riscosso successi tra i fan.