Losapio a Calcioblog: “Openda, così diventa un problema serio. Occhio a questa cessione”

Losapio del Corriere dello Sport: “Openda non si è ancora adattato alla Juve ed al calcio italiano. Cessione a fine stagione? Improbabile”

Con Andrea Losapio andiamo a toccare uno dei nervi scoperti del mercato della Juventus, quel Lois Openda pronto a scendere in campo visto anche l’infortunio di Vlahovic.

Losapio, cosa non ha funzionato, finora, con Openda?

“Una domanda difficile. Le aspettative che ha la Juve in generale sono molto alte. Non ha ancora segnato, le critiche vanno su di lui e meno su Vlahovic. Doveva, adattarsi, però al calcio italiano. Credo che deve iniziare a segnare, altrimenti inizia a diventare un problema serio”.

Sabato c’è la Fiorentina per la Juventus, una squadra quella viola in una crisi profonda. È la grande occasione per Openda?

“Direi proprio di sì. Vlahovic verrà preservato per il sovraccarico muscolare patito in nazionale. Senza vittoria col Bodo in Champions ci sarebbero ripercussioni pesanti. Jonathan David tornerà solo giovedì. Quindi, per Openda è l’occasioni perfetta per mettersi in luce”.

Ci ricorda le condizioni di quello che, di fatto, è stato l’acquisto di Openda da parte della Juventus?

“Tre milioni di prestito che diventano obbligo al raggiungimento della salvezza della Juventus. 42 milioni di riscatto: praticamente, un titolo definitivo a 45 milioni”.

Un mercato da andare a definire in casa-Juve

Veniamo anche a quelle che saranno le scelte in casa Juventus nel mercato di gennaio. Scelte complesse, anche perché non ci sono grandi budget a disposizione.

Losapio, partiamo dalle priorità. Un play per Spalletti ci sarà?

“Credo che sarà quello, non Bouaddi che sarebbe la prima scelta di Comolli. Sarà molto tosta che il Lille lo ceda, visto che la società ha già investito tanto. Magari, potrebbero fare operazioni stile scorso anno. Finora, non hanno fatto male Thuram e Locatelli, ma non hanno brillatto. Koopmeiners ha fatto la stagione che ha fatto ed ora fa il terzino e McKennie è considerato un esterno”.

Quali possono essere gli altri movimenti a gennaio in casa Juve?

“Dipende da come rientrano tutti gli infortunati. Potrebbe esserci la cessione di Joao Mario sul quale la stessa Juve si pone domande. Non c’è un grande budget a disposizione”.

Chiudiamo con Openda. Impensabile che già a gennaio possa finire l’avventura in bianconero. Ma, a giugno, dopo il riscatto, è uno scenario possibile che lo veda lontano da Torino?

“Impossibile è nulla. Ma molto difficile. Magari, un prestito. Da anni va in doppia cifra e nel 2025 ha fatto solo 3 gol. Quasi inspiegabile per un giocatore del suo livello”.