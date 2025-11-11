Spalletti lo ha fatto fuori, Juventus: caso allarmante

Non è nemmeno arrivato in rosa ed è già in dubbio. La tragica decisione di Spalletti è già ufficiale e fa discutere.

L’approdo di Luciano Spalletti al posto di Igor Tudor dovrebbe dare al team bianconero, finora in difficoltà netta rispetto a quelle che dovevano essere le rivali in ottica scudetto ad inizio anno, un input positivo per tentare quanto meno di arrivare in Champions League, se non a puntare alla vittoria finale. I numeri del team, sesto in classifica e a sole 5 vittorie in tutto non sono incoraggianti per il momento.

L’approdo di un allenatore con una maggiore esperienza – in Serie A Spalletti ha condotto tra le altre Inter, Roma e Napoli con risultati più che discreti – potrebbe dare alla squadra quel plus che serve per fare il salto di qualità: d’altra parte la rosa del team conta vari atleti di grande livello, il che rende queste prestazioni inaccettabili per la dirigenza.

C’è però un nodo da risolvere che è costato pure parecchio. Si tratta di uno degli ultimi acquisti del team nel corso del mercato che però non ha reso minimamente in campo quanto ci si sarebbe aspettati ad inizio stagione, anche per il fatto che il giocatore è stato impiegato poco. La fiducia ricevuta da Tudor è stata poca ma con Spalletti, la situazione potrebbe addirittura peggiorare.

Perché Openda rischia di finire fuori rosa con Spalletti

L’arrivo di Luciano Spalletti non ha cambiato molto la situazione di Lois Openda, calciatore belga classe 2000 che è approdato al team torinese con le migliori speranze ma, fino ad ora, non ha raccolto molti risultati. Se al Lipsia l’attaccante aveva una media reti invidiabile – in 69 presenze ne ha segnati 33 – alla Juventus è ancora in bianco, anche a causa di un impiego a dir poco saltuario: solo 8 presenze, il 24% dei minuti disputati dal team finora.

L’acquisto del talento belga fino ad ora costato ben 45 milioni non ha dato grandi benefici alla squadra bianconera. Se Tudor non gli ha dato molta fiducia anche quando è sceso in campo, ad esempio contro la Cremonese, l’attaccante non ha lasciato il segno e vanta una media voto di poco superiore al 5 che non è incoraggiante. Ma Spalletti? Per ora, intende tenerlo ancora fuori.

Stando al coach infatti per Openda non ci sono al momento molte possibilità di giocare titolare, con l’allenatore che lo definisce più un “jolly tattico” pronto per l’impiego. Questo non dà spazio ad Openda e palesemente non gli permette di tentare di ripagarsi con qualche prestazione di rilievo. A questo punto, l’ipotesi di un prestito alla prima occasione valida non si può escludere del tutto magari per dargli più spazio in Serie A.