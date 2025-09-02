Nonostante la pausa per le Nazionali è costretto comunque a saltare Juventus-Inter: niente big match per lui.

La vittoria conquistata a Marassi contro il Genoa consente alla Juventus di mantenere la vetta della classifica assieme a Napoli, Roma e Cremonese. I bianconeri sono riusciti a spuntarla nel secondo tempo grazie al colpo di testa di Vlahovic, bravo a capitalizzare il calcio d’angolo battuto da Kostic. Punteggio pieno per gli uomini di Igor Tudor, che possono così affrontare la sosta con grande serenità prima del big match contro l’Inter del 13 settembre all’Allianz Stadium.

Una sfida che si preannuncia scoppiettante: da una parte la Juventus partita molto bene in campionato, dall’altra un’Inter che invece andrà in cerca del riscatto dopo l’inaspettato ko interno contro l’Udinese. Tuttavia quanto accaduto al Ferraris può favorire proprio gli uomini di Chivu. Durante il match tra Genoa e Juventus, infatti, uno degli elementi bianconeri più fantasiosi è stato costretto a lasciare il terreno di gioco.

Quando mancavano 7 minuti al 90esimo Francisco Conceicao ha dovuto lasciare il posto a Nico Gonzalez. Igor Tudor non ha potuto fare altrimenti: l’ex Porto ha infatti accusato un problema alla gamba destra subito dopo un contrasto di gioco. Alla fine la Juve è riuscita comunque a portare a casa i tre punti ma la preoccupazione per le condizioni di Conceicao è tanta.

Tegola Juve-Inter: il top player salta la super sfida

L’impressione è che difficilmente il giovane talento portoghese riuscirà a recuperare in tempo per la super sfida contro l’Inter. Lo staff medico della Juventus proverà in tutti i modi a far sì che Conceicao sia a disposizione di Tudor per il big match del 13 settembre: nel frattempo, però, il tecnico bianconero sta già studiando le possibili soluzioni alternative. Potrebbe essere l’occasione per il debutto di Edon Zhegrova, arrivato a Torino dal Lille come colpo ‘last minute’.

Anche la scorsa stagione Conceicao ha dovuto fare i conti con qualche infortunio muscolare che lo ha costretto a rimanere fuori per alcune partite. I tifosi bianconeri si augurano che non sia niente di serio: il figlio d’arte è un giocatore troppo importante per la Juve, che in estate ha deciso di investire 32 milioni di euro per acquisire definitivamente il cartellino del portoghese. Al contrario in casa Inter si spera in un mancato recupero di Conceicao, uno degli elementi più pericolosi della Juventus.