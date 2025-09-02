Beppe Marotta sta provando a mettere a segno un altro colpo a parametro zero: il numero uno nerazzurro ha messo nel mirino Dusan Vlahovic.

Due partite e due gol: il campionato non poteva cominciare in modo migliore per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, dopo aver siglato il 2-0 nella prima gara contro il Parma, si è ripetuto anche a Marassi contro il Genoa regalando alla Juventus tre punti preziosissimi. In pochi giorni il numero 9 di Madama è passato da esubero a giocatore ritrovato e pienamente dentro il progetto.

Il parco attaccanti della Juventus è molto affollato: oltre a Vlahovic ci sono anche Yildiz, David, Conceicao e i nuovi arrivati Openda e Zhegrova. Tuttavia Dusan sa bene che le gare sono tante e Tudor potrà garantirgli un certo spazio: anche per questo l’ex viola non ha voluto prendere in considerazione nessun’altra proposta.

La Juve, in realtà, ha provato a cederlo soprattutto per via del suo ingaggio ‘monstre’ da 12 milioni di euro: una cifra che però ha fatto fare passi indietro alle varie pretendenti. Ecco perché i bianconeri e il bomber andranno avanti insieme almeno per un’altra stagione. Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026: fino a quella data può ancora succedere di tutto.

Vlahovic all’Inter gratis: colpaccio di Marotta

Se Vlahovic continuerà ad avere un rendimento come quello mostrato in queste prime due partite la Juve potrebbe anche provare a proporgli un rinnovo di contratto a cifre più basse. Una mossa che però va concretizzata prima della fine dell’anno: senza prolungamento dell’intesa, infatti, già a gennaio Dusan sarà libero di firmare per qualche altra squadra.

Ma quali possono essere le squadre maggiormente interessate a prelevare Vlahovic a parametro zero? Nelle scorse settimane si è parlato molto dell’interesse del Milan: il tecnico rossonero, Max Allegri, avrebbe gradito molto un centravanti come il serbo che conosce bene per averlo allenato negli anni scorsi alla Juventus.

In realtà, almeno stando ai rumors, la squadra che si sta muovendo di più per assicurarsi Vlahovic a zero è l’Inter. I nerazzurri non sono riusciti a mettere a segno un importante colpo in attacco in questo calciomercato estivo e per questo sono già al lavoro per rimediare. Marotta e Ausilio stimano molto Vlahovic e anche Chivu lo considera un ottimo attaccante: il club di Viale della Liberazione si muove sotto traccia per provare a beffare la Juve.