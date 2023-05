Clamoroso al Franchi, la Roma in vantaggio fino al 84′ si fa rimontare in 3′ minuti dalla Fiorentina e subisce un nuovo ko

Decisivi in gol tra l’85’ e l’88 di Jovic e Ikone. Ora la qualificazione in Champions passa dalla vittoria in finale di Europa League contro in Siviglia

