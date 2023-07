Del Piero elogia Maldini: «Ha dimostrato di essere un vincente anche da dirigente». Tutte le sue dichiarazioni

Alessandro Del Piero ha parlato di Maldini e del suo addio al Milan. Le sue dichiarazioni.

DEL PIERO – «Paolo Maldini ha dimostrato da dirigente di essere un vincente: una delle chiavi del successo del Milan dell’anno scorso è stata sicuramente la sua presenza, lui all’interno di un team. Oggi il calcio non è come quando abbiamo iniziato noi, ha bisogno di molte più persone, di un’organizzazione diversa e quindi bisogna mettere i pezzi al posto giusto. Maldini ha dimostrato di essere un vincente anche da dirigente. Mi spiace molto per Paolo, perché io quando penso al Milan penso a Paolo Maldini»

