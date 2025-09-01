Il Milan potrebbe chiudere in bellezza una finestra trasferimenti veramente molto importante, ecco chi potrebbe arrivare.

Il Milan è stato grande protagonista di una stagione veramente molto deludente nel 2024/25. Il club rossonero non ha agganciato neanche un posto in Europa. Proprio per questo, i rossoneri hanno richiamato Massimiliano Allegri alla guida tecnica della prima squadra, sono stati ceduti giocatori importanti come Theo Hernandez e Tijani Reijnders e altri calciatori molto decisivi sono giunti a destinazione. Pensiamo a Modric, per esempio, ma non solo.

In ogni caso, il Diavolo vuole regalare ad Allegri e regalarsi almeno un altro acquisto prima di concentrarsi esclusivamente sul lavoro da effettuare nella finestra dei trasferimenti in entrata. L’ultimo calciatore da portare alla corte dell’allenatore toscano è un suo pupillo che conosce bene fin da quando allenava la Juventus. Inoltre, dovrebbe essere pure l’ultimo colpo estivo.

Ultimo colpo per il Milan, è un pupillo di Allegri : i dettagli

Il Milan lavorerà in ottica calciomercato fino all’ultimo minuto. Questo per arrivare a regalare a Massimiliano Allegri l’ultimo acquisto estivo, che potrebbe essere Adrien Rabiot. Il tecnico toscano apprezza tantissimo il giocatore che ha già allenato alla Juventus, ma per ritrovarlo anche al Milan sarà necessario assolutamente cedere Yunus Musah all’Atalanta. Per fortuna dei rossoneri, il centrocampista sembra in direzione Bergamo.

Dovrebbe passare alla Dea in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. La volontà di entrambe le parti è quella di chiudere l’affare il prima possibile e formalizzare il tutto prima che la finestra estiva di calciomercato cali definitivamente il sipario. Vendendo Musah, comunque, Igli Tare e colleghi potrebbero effettivamente fiondarsi su Rabiot. Ricordiamo che il calciatore del Marsiglia è in rottura totale con l’allenatore De Zerbi e con l’ambiente dopo la rissa avvenuta negli ultimi giorni. Il suo valore di mercato è pari a circa 25 milioni di euro, esattamente la cifra che il club lombardo ricaverebbe dalla cessione di Musah.

Non è certo che l’arrivo venga effettivamente formalizzato, comunque. Innanzitutto perché va convinto il giocatore e la madre-manager, e in secondo luogo di tempo per trattare ce n’è effettivamente poco. Se la dirigenza milanista vuole concludere al meglio la propria sessione acquisti, quindi, deve cercare di fare il più rapidamente possibile. Nelle prossime ore certamente sapremo se a Milano ci saranno tanti sorrisi per il lavoro fatto o un po’ di amarezza per la chiusura del mercato non definita come sperato.