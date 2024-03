Espulsione Holes, Slavia Praga in 10 dopo 18′: sanzionato questo pestone su Calabria. Ecco cosa è successo

Brutto pestone subito da Davide Calabria in Slavia Praga Milan. Dopo un lungo check al VAR, l’arbitro ha deciso di estrarre il cartellino rosso ad Holes.

Proprio come all’andata, lo Slavia Praga rimane in 10 dopo pochi minuti dall’inizio del match per un brutto fallo. Adesso il Milan, oltre al doppio vantaggio dell’andata, giocherà il resto del match con un uomo in più.

