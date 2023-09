L’ex Milan Brahim Diaz ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il primo gol con la maglia del Real Madrid contro il Las Palmas

Le parole dell’ex Milan Brahim Diaz ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il primo gol con la maglia del Real Madrid contro il Las Palmas:

«Segnare al Bernabéu è incredibile, è qualcosa di unico. È motivo di orgoglio e sono felice di questo primo gol stagionale. Non posso che ringraziare i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato. Sono molto felice. Il Real Madrid è il Real Madrid. Sono un giocatore a cui piace giocare ed è sempre bello avere minuti a disposizione. Giocare 30 minuti qui è come giocarne 90 in qualsiasi altro club»

