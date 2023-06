È di pochi minuti fa la notizia dell’ufficialità di Loftus Cheek al Milan. L’inglese con un video social ha ringraziato e salutato il Chelsea

È di pochi minuti fa la notizia dell’ufficialità di Loftus Cheek al Milan. L’inglese con un video social ha ringraziato e salutato il Chelsea:

Non so nemmeno da dove cominciare. Sono al Chelsea dall’età di 8 anni e per passare i ranghi e giocare a calcio senior in questo club… non c’è sensazione migliore. Sono davvero passato dall’essere un ragazzo a un uomo in questo club negli ultimi 19 anni ed è difficile dire addio a così tante persone che mi hanno aiutato a guidarmi e a formare come la persona e il giocatore che sono oggi.

È sempre stato il mio sogno giocare per il Chelsea, quindi poter vincere la FA Youth Cup e la UEFA Youth Cup durante i miei giorni in accademia, per poi fare il mio debutto in prima squadra e vincere la Premier League & Europa League durante la mia carriera da senior, è qualcosa che Lo amerò per il resto della mia vita.

Ringrazio tutti quelli associati al Chelsea football club che mi hanno aiutato durante la mia carriera. Ai coach con cui ho lavorato, allo staff di backroom e ai miei compagni di squadra, alle persone che ho visto giorno per giorno al campo di allenamento negli ultimi 19 anni, grazie a tutti.

Per i fan, mi avete sostenuto e sostenuto dal primo giorno, nessuna parola sarà mai abbastanza per dirvi quanto questo sia stato importante per me e la mia famiglia. Auguro solo il meglio a tutti i presenti e spero di vedere il club tornare sulla giusta strada e vincere l’argenteria il prima possibile.

È tempo per me di iniziare una nuova avventura nel calcio, di vivere in un nuovo paese e vivere una nuova cultura, ma spero davvero che le nostre strade si incroceranno di nuovo in futuro.

Grazie di tutto

The post Loftus Cheek Milan: lettera emozionante dell’inglese al Chelsea – VIDEO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG