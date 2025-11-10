Vitiello a CB: “Allegri arrabbiato, ha chiesto alla squadra di tirar fuori gli attributi”

La firma del Corriere dello Sport Antonio Vitiello: “Contro l’Inter ci sarà Rabiot, sarà un Milan diverso anche con Pulisic in condizione”

Il pareggio di Parma lascia l’amaro in bocca ad un Milan che aveva sognato la vetta prima della sosta. Ne parliamo con il collega Antonio Vitiello del Corriere dello Sport.

Le cause del pareggio

Partiamo dal 2-2 maturato al Tardini. Vitiello, a cosa attribuisce la rimonta subita dal Milan? “Credo dipenda dall’atteggiamento della squadra che si sia un po’ rilassata. Allegri ha detto che il Milan è stato ‘pollo’. La sensazione della squadra era di avere la gara in tasca: ma, era troppo presto. Il Parma aveva segnato nel finale di frazione, ma nel primo tempo è vero che non aveva fatto null’altro per impensierire il Milan”.

“Il Parma, poi, nella ripresa ha meritato il pareggio. Ed è tornato il problema del Milan con le piccole: solo due punti su nove contro Cremonese, Pisa e Parma. Contro formazioni piccole, squadre di provincia. È emersa tutta la difficoltà rispetto agli scontri diretti. Ha vinto con Napoli, Roma e Bologna, ha pareggiato le altre gare. Contro le piccole fa tanta fatica, contro le altre concorrenti per la zona alta tira fuori il meglio”.

Le assenze che pesano

“Possiamo – prosegue Vitiello – dire qualcosa anche sui cambi. Pulisic era a mezzo servizio, Gimenez non c’era. Rabiot out. Ha dovuto inserire Loftus Cheek attaccante, ma contro il Parma devi vincere. Non hai tenuto il risultato, questo è quello che conta”

Allegri e la strigliata negli spogliatoi

Ovviamente, il risultato finale è rimasto indigesto ad Allegri. Si è detto tanto circa la strigliata post gara ai suoi.

“Allegri si è arrabbiato parecchio nello spogliatoio. Ha ripetuto – svela Vitiello – quello detto contro Pisa e Cremonese. A queste squadre non dovevi dare la possibilità di reagire. Il mister ha chiesto alla squadra di essere più matura, anche di tirare fuori gli attributi. Perdi punti che alla fine dell’anno costano parecchio. Ora ti ritrovi a -2 dall’Inter con il derby dopo la sosta”.

Derby? Sarà tutto diverso perché…

Vitiello, che Milan arriverà al derby: “Dal punto di vista mentale questo pareggio inciderà in negativo: la squadra lo ha accusato, poteva trascorrere queste settimane in vetta e dal punto di vista mentale avrebbe dato tanta consapevolezza”.

“Dal punto di vista della rosa – chiosa Vitiello – sarà molto meglio perché recupereranno Pulisic e Rabiot e forse anche Gimenez. Sarà il Milan dei titolari. Poi, resta da vedere cosa accadrà nelle nazionali, dove c’è sempre paura degli infortuni. Ma il rientro di Rabiot ti darà quell’equilibrio che nelle gare senza il francese è sicuramente mancato”.